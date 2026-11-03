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Questa sera l'Inter scenderà in campo per affrontare il Feyenoord. La squadra di Chivu non può più sbagliare dopo aver perso le prime due gare contro Real Madrid e Brugge. "La vittoria con lo Shakhtar, arrivata in 10 per l’espulsione di Bastoni grazie a un gran gol di Carlos Augusto, ha sbloccato la squadra di Chivu, che però si è già giocata i jolly e non può più sbagliare se vuole provare a entrare nelle prime 8 (molto difficile) o almeno guadagnarsi la parte alta del tabellone dei playoff", sottolinea il Corriere della Sera.

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"Il Feyenoord ha tre punti come i nerazzurri e se li è guadagnati battendo qui nella «Vasca» del De Kuip, il Como di Fabregas per poi perdere in casa del Betis e del Barcellona. In Olanda è in testa al campionato e come il Bruges che ha battuto l’Inter a San Siro è una squadra giovane (24,6 anni l’età media) che attacca, cercando di fare un gol in più degli avversari: un po’ come l’Inter di Chivu, che ci riesce quasi sempre e in Europa ha raccolto forse meno di quanto ha seminato, a causa anche degli errori del portiere Martinez. Chivu recupera Esposito in avanti e potrebbe preferire Spence a Diouf a destra".

(Corriere della Sera)