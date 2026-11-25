Dalle colonne del Corriere della Sera, Domenico Calcagno ha parlato delle due italiani impegnate questa sera in Champions League: Roma e Inter. Il giornalista parte dai giallorossi che sono attesi dalla difficile trasferta francese dove sfideranno i campioni in carica del Paris Saint-Germain.

"Questa sera, nel giardino del Paris Saint-Germain, la Roma misurerà se stessa e le sue ambizioni. I francesi non hanno Kvaratskhelia e Doué, ma hanno vinto le ultime due Champions e le prime quattro partite di questa stagione. La Roma deve portare in Europa i ritmi e le certezze del campionato, è a quota 4 e ha un bisogno quasi disperato di punti".

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"Anche l’Inter, che ne ha 6, non può permettersi passaggi a vuoto. Affronta in casa lo Stoccarda, impegno teoricamente molto meno complicato, ma dopo la rimonta subita a Bergamo è meglio non fidarsi. Chivu deve ritrovare la squadra apparsa a Rotterdam e col Como prima della sosta, quando l’allenatore sembrava aver trovato tutte le soluzioni".

(Corriere della Sera)