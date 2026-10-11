Il giorno dopo Inter-Parma, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arianna Ravelli analizza la convincente vittoria della squadra di Chivu. "Solo buone notizie sul pianeta Inter, la temuta ripresa dopo la maxi sosta si rivela un atterraggio dolce sul campionato. L’Inter finalmente ha una partenza da Inter: aggressiva, concentrata, determinata a mettere subito in chiaro chi ha lo scettro del comando. La resa degli avversari è praticamente immediata, la partita dura una ventina di minuti prima di passare in modalità gestione, la circostanza migliore possibile visto che martedì arriva il Bruges".

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"È l’apoteosi della panchina lunga nerazzurra, dal momento che Chivu, un occhio alle fatiche delle Nazionali, un occhio a quelle che verranno, parte lasciando fuori Akanji, Zielinski, Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, un lusso che pochissimi possono permettersi. Turnover ragionato, dunque, che ha consentito di rilanciare delusi dalle nazionali come Sucic (reduce da un 7-0 subito con la Croazia) autore del primo gol, recuperare acciaccati come Calha che segna il rigore del 2-0, far scaldare il motore a Lautaro per la Champions".

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"Consentire di accumulare minuti a Stankovic, già adottato dall’intero San Siro, con un atteggiamento di fiducia e apertura verso un giovane che non sempre si è visto su questi schermi. Accolto con simpatia dal pubblico anche Spence: sarà perché c’è voglia di vedere alla prova un mercato fin qui quasi invisibile (gli altri inglesi Stones e Jones ancora assenti). Insomma, questa sosta ha fatto benone all’Inter, a dimostrazione che la Nazionale toglie (energie) ma anche dà: è il caso di Diouf che sembra un altro giocatore, restituito all’Inter con una personalità formata, dopo l’esordio, per di più in un altro ruolo, con la Francia".

(Gazzetta dello Sport)