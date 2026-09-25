Al termine della gara contro la Roma, Cristian Chivu ha concesso ai giocatori che sono rimasti a Milano 8 giorni di vacanza. Un modo per ricaricare le batterie in vista del rientro quando i nerazzurri dovranno giocare 9 partite racchiuse in 29 giorni. Sarà l'occasione per vedere in campo chi ha giocato meno o chi addirittura non ha ancora debuttato come Spence.

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Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'inglese potrebbe debuttare in Champions nella gara contro il Bruges. "Contro i belgi dovrebbe rivedersi pure Calhanoglu, al lavoro per smaltire il guaio muscolare agli adduttori che l’ha fermato prima dell’Udinese: ovviamente, con il turco si userà la massima cautela".

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"Attenzione pure a Spence, in Champions, infatti, potrebbe esserci il suo "decollo". Dal punto di vista fisico ora è a posto, da lunedì si allenerà con i compagni e, a questo punto, ha soltanto bisogno di giocare e di mettere minuti nelle gambe. Resta un ultimo punto di domanda: anche Stankovic ha qualche margine per esordire da titolare? Ad oggi, è difficile immaginarlo. Ma arriverà anche il suo momento. Del resto, con una stagione così densa di impegni, Chivu ha assolutamente l’intenzione di utilizzare tutte le forze a disposizione. Il turn-over potrebbe davvero essere una delle chiavi nella lotta per lo scudetto e non solo".

(Corriere dello Sport)