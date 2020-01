CdS – Inter, frenata sul fronte Vidal: decisivo il futuro di Valverde, trattativa in stand by

Non si sblocca la trattativa che dovrebbe (nelle intenzioni dell’Inter) portare Arturo Vidal alla corte di Antonio Conte: il centrocampista cileno ha dato da tempo il suo assenso al trasferimento, ma il Barcellona non ha ancora deciso se privarsi o meno del giocatore. Decisivo, come riporta il Corriere dello Sport, sarà il futuro di Ernesto Valverde, in bilico dopo l’eliminazione dalla Supercoppa di Spagna:

“La sconfitta del Barcellona nella semifinale della Supercoppa spagnola, nella migliore delle ipotesi, ha rallentato l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. In viale della Liberazione questo concetto ieri era chiaro a tutti e anche i procuratori che stanno lavorando all’affare lo hanno confermato: prima di parlare della cessione del cileno, i dirigenti blaugrana devono decidere se andare avanti con Valverde, la cui posizione non è più salda. Solo in un secondo momento, dunque, sarà decisa la sorte dell’ex Juve e Bayern che i compagni e il presidente Bartomeu non vorrebbero veder partire.

L’Inter chiaramente tifa per la permanenza di Valverde (che però in ogni caso sarebbe “depotenziato”) perché Re Artù chiederebbe con ancora maggior insistenza la cessione. Il problema sarebbe il cambio tecnico perché, con Xavi in Catalogna, è tutto da vedere se Vidal punterebbe ancora i piedi per andare a Milano.

La situazione, insomma, è fluida: Marotta e Ausilio non possono decidere da soli come finirà questa vicenda, ma sono costretti ad attendere le mosse in arrivo dalla Spagna. Non il massimo, ma siccome Conte ha chiesto espressamente Vidal e il club ha intenzione di accontentarlo, la dirigenza si è messa per qualche giorno in… stand by“.