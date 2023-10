Inter, 5 gare a novembre fra Serie A e Champions League: il calendario completo

La vittoria nerazzurra contro la Roma ha chiuso un mese di ottobre positivo per l'Inter: gli uomini di Inzaghi hanno ottenuto quattro successi e un pareggio, segnando 9 gol e subendone solo 3. Risultati che hanno permesso ai nerazzurri di occupare la prima posizione in campionato e nel Gruppo D della Champions League.

Ora l'Inter è pronta a tuffarsi nel mese di novembre, che la vedrà impegnata ancora una volta in cinque appuntamenti considerando entrambe le competizioni. La prima sfida è in programma sabato 4 novembre alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta. Il match contro gli orobici arriverà subito prima del ritorno della Champions League: mercoledì 8 novembre i nerazzurri affronteranno il Salisburgo allo Stadion Salzburg nella 4ª giornata del Gruppo D, che potrebbe regalare la qualificazione agli ottavi agli uomini di Inzaghi. Prima della terza sosta del campionato l'Inter chiuderà la settimana a San Siro contro il Frosinone domenica 12. Alla ripresa della Serie A i nerazzurri andranno in trasferta a Torino per affrontare la Juventus nel big match della 13ª giornata del campionato: appuntamento fissato per domenica 26 novembre alle ore 20:45. Infine, l'Inter chiuderà il mese di novembre con un'altra trasferta europea, a Lisbona contro il Benfica, mercoledì 29.