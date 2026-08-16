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Pronti via e subito gol. Di certo, John Stones non ha perso tempo, sebbene il suo compito non sia propriamente quello. Il nuovo acquisto dell'Inter ci ha messo poco per mandare un messaggio chiaro e tondo a tutti in vista della stagione ormai alle porte.

La Gazzetta dello Sport giudica la sua prestazione nell'amichevole contro il Betis così:

"Il tempismo e la puntualità sono inglesi - un gol al debutto, senza perdere un secondo -, ma a colpire è soprattutto la coordinazione da attaccante navigato. Servirà, eccome se servirà".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)