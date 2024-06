Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'Inter insiste su Josep Martinez come vice Sommer: i contatti con il Genoa sono sempre più frequenti anche perché l'alternativa, Bento, ha una valutazione alta (20 mln) e l'Athletico Paranaense non intende fare sconti. Il Genoa invece valuta Martinez circa 15 mln di euro, aprendo però alla possibilità di inserire nell'affare qualche contropartita come i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, o Zanotti.

Per quel che riguarda gli esuberi, invece, Arnautovic continua a far sapere di voler rimanere e per questo l'indiziato numero 1 a lasciare è Correa, tornato dal prestito infruttuoso al Marsiglia: per lui, sempre secondo Sport Mediaset, ci sono due opzioni, una è il Galatasaray mentre l'altra è il Como neopromosso in Serie A.