Nessuno come l'Inter in Europa. Non soltanto la vittoria per 4-0 contro il Genoa, ma anche un primato sugli spalti per il club nerazzurro. Il portale inglese Football Ground Guide ha stilato la classifica delle partite con il maggior numero di spettatori disputate sabato 28 novembre nei campionati europei.

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A dominare la graduatoria è proprio l'Inter: 75.870 spettatori hanno assistito alla vittoria della squadra di Cristian Chivu contro il Genoa, firmata dalla doppietta di Marcus Thuram e dalle reti di Lautaro Martinez e Petar Sucic.

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Il Meazza ha fatto meglio anche di Old Trafford, dove 74.026 spettatori hanno assistito alla clamorosa sconfitta per 4-0 del Manchester United contro il Brentford, e del Santiago Bernabeu, dove erano presenti 69.053 persone per la partita persa dal Real Madrid contro l'Alaves.

Curioso anche il dato del West Ham: nonostante militi in Championship, il club londinese ha attirato oltre 60mila spettatori per la sfida contro lo Stoke City.

L'Inter è l'unica rappresentante del calcio italiano nella graduatoria pubblicata dal portale inglese.

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Spettatori negli stadi europei: la classifica del 28 novembre

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Inter-Genoa: 75.870 Manchester United-Brentford: 74.026 Real Madrid-Alaves: 69.053 West Ham-Stoke City: 60.636 Stoccarda-Eintracht Francoforte: 60.000 Amburgo-Bayern Monaco: 57.100 Real Betis-Rayo Vallecano: 55.632 Rangers-Falkirk: 50.988 Colonia-Elversberg: 50.000

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Un'ulteriore testimonianza della straordinaria capacità dell'Inter di riempire San Siro, anche in occasione di partite di campionato diverse dai grandi scontri diretti.

Fonte: Football Ground Guide.