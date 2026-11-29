Il portale inglese Football Ground Guide celebra il pubblico nerazzurro: 75.870 spettatori al Meazza, più di Old Trafford e del Santiago Bernabeu.
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
Nessuno come l'Inter in Europa. Non soltanto la vittoria per 4-0 contro il Genoa, ma anche un primato sugli spalti per il club nerazzurro. Il portale inglese Football Ground Guide ha stilato la classifica delle partite con il maggior numero di spettatori disputate sabato 28 novembre nei campionati europei.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
A dominare la graduatoria è proprio l'Inter: 75.870 spettatori hanno assistito alla vittoria della squadra di Cristian Chivu contro il Genoa, firmata dalla doppietta di Marcus Thuram e dalle reti di Lautaro Martinez e Petar Sucic.
Il Meazza ha fatto meglio anche di Old Trafford, dove 74.026 spettatori hanno assistito alla clamorosa sconfitta per 4-0 del Manchester United contro il Brentford, e del Santiago Bernabeu, dove erano presenti 69.053 persone per la partita persa dal Real Madrid contro l'Alaves.
Curioso anche il dato del West Ham: nonostante militi in Championship, il club londinese ha attirato oltre 60mila spettatori per la sfida contro lo Stoke City.
L'Inter è l'unica rappresentante del calcio italiano nella graduatoria pubblicata dal portale inglese.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Spettatori negli stadi europei: la classifica del 28 novembre
- Inter-Genoa: 75.870
- Manchester United-Brentford: 74.026
- Real Madrid-Alaves: 69.053
- West Ham-Stoke City: 60.636
- Stoccarda-Eintracht Francoforte: 60.000
- Amburgo-Bayern Monaco: 57.100
- Real Betis-Rayo Vallecano: 55.632
- Rangers-Falkirk: 50.988
- Colonia-Elversberg: 50.000
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Un'ulteriore testimonianza della straordinaria capacità dell'Inter di riempire San Siro, anche in occasione di partite di campionato diverse dai grandi scontri diretti.
Fonte: Football Ground Guide.
© RIPRODUZIONE RISERVATA