Giornale – L’Inter non è ancora una grande squadra, ma da grande gioca e pensa

Secondo Il Giornale, l'Inter, soprattutto quando non tutti i titolari sono in campo, non è ancora una grande squadra

Secondo Il Giornale, l'Inter, soprattutto quando non tutti i titolari sono in campo, non è ancora una grande squadra. Il quotidiano fa questa analisi relativamente alla vittoria di ieri dei nerazzurri contro il Salisburgo in Champions League: