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©julehering

Franco Baresi non c'è più. Lo storico capitano del Milan ha lasciato questo mondo nelle ultime ore, come annunciato dal club rossonero in una nota ufficiale. Al dolore della famiglia si è unita anche l'Inter, con un messaggio condiviso negli ultimi secondi. Questo il pensiero dei nerazzurri:

"Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi, al fratello Beppe e all'AC Milan in questo momento di dolore".