Grande movimento in casa Inter per il mercato sia in entrata che in uscita. Tra i partenti c’è Antonio Candreva, finito nel mirino della Sampdoria. L’ex Lazio potrebbe presto lasciare Appiano Gentile, come confermano i colleghi TMW, e il suo addio libererà lo spazio per Matteo Darmian, promesso sposo dei nerazzurri già da diversi mesi.