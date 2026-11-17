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Dopo averlo inseguito a lungo, Chivu non ha potuto utilizzare come avrebbe voluto Curtis Jones a causa dell’infortunio. Il centrocampista è rientrato e ora si candida come opzione in mezzo al campo già per le prossime sfide.

“Solo 242 minuti giocati, due volte titolare e una sola per intero, dieci partite già saltate. Non è stato ideale l’impatto di Curtis Jones con il calcio italiano: l’Inter in estate lo ha inseguito a lungo, su input di Chivu che lo considerava l’additivo giusto per cambiare la cilindrata del motore, ma finora dal nuovo acquisto ha ottenuto molto poco. Dalla ripresa del campionato si aspetta progressi, da lui come dal collega e connazionale con il cognome assonante: Stones”, spiega La Gazzetta dello Sport.

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“I due inglesi hanno faticato a inserirsi in un telaio già strutturato, soprattutto a causa dei problemi fisici. Ma se per il difensore, arrivato a 32 anni da svincolato dopo il City, si poteva calcolare a priori qualche stop legato agli infortuni, l’incidente capitato a Jones a inizio ottobre in allenamento è stato un imprevisto fastidioso. Da oggi comunque comincia la sua rincorsa: dopo essere andato in panchina contro il Como, con un paio di settimane di lavoro il centrocampista venuto dal Liverpool si candida per un posto tra Atalanta e Stoccarda: è stato pagato 30 milioni perché migliorasse il centrocampo. Non ha lasciato la Premier per un ruolo da comparsa”, aggiunge il quotidiano.