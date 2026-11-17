Sul fronte stadio continua il dibattito in Comune. Stavolta, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, al centro della discussione c'è una lettera firmata da sette consiglieri comunali e indirizzata al sindaco Giuseppe Sala in cui si chiede di sospendere la valutazione ambientale strategica (VAS) per integrarla con una valutazione di impatto sanitario (VIS).

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«Non mettiamo in dubbio il fatto che sia Lei che la giunta condividiate l’attenzione da noi espressa nei riguardi dell’impatto sulla salute dei nostri concittadini – premettono i consiglieri, riferendosi alla trasformazione dell’area, alla costruzione del nuovo stadio e alla parziale demolizione del Meazza –. Il tema centrale è che questa attenzione condivisa deve tradursi, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato, in conseguenti azioni e scelte concrete», si legge nel testo diffuso da Calcio e Finanza.

I consiglieri, citando anche un documento dei medici epidemilogici Isde, sottolineano da parer loro la necessità di considerare l'intera area interessata dalla panificazione e di applicare un'analisi epidemilogica. La lettera si conclude dunque con una nuova richiesta al sindaco e alla giunta perché «si attivino rapidamente con i soggetti istituzionalmente coinvolti nel procedimento VAS in corso». L’obiettivo dei sette consiglieri resta dunque quello di «sospendere tale procedura al fine di garantirne l’integrazione con una VIS adeguata alla dimensione e all’impatto del piano proposto».