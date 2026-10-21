Questa sera l'Inter ha un solo risultato. Dopo le sconfitte contro Real e quella sorprendente contro il Brugge, i nerazzurri hanno l'obbligo di battere lo Shakhtar se vogliono ancora avere qualche speranza di centrare direttamente gli ottavi.

"Vietato parlare di obblighi per Cristian Chivu, che si tratti di vincere un trofeo o una partita, però l'Inter questa sera contro lo Shakthar Donetsk non potrà fallire. Se poi si ricorda come l'Inter nelle ultime otto partite di Champions, ne abbia vinta una e perse sette, si evince come questa sera Thuram e compagni abbiano un solo risultato a disposizione. Anche se il tema, ieri, è sembrato innervosire Chivu", sottolinea Tuttosport.

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«Non siamo perfetti e non vogliamo essere dipinti come tali, però non è possibile che se l’Inter perde diventa un dramma nazionale, perché non lo è, non lo è mai stato e non lo sarà neanche in futuro. Ho la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no. Invece possiamo perdere, pareggiare o vincere... - ha tuonato il tecnico nerazzurro -. Si vanno sempre a cercare cose negative o che non funzionano; io sono ottimista, guardo anche il lato positivo che riguarda per esempio la reazione della squadra ai gol subiti. L’ideale sarebbe non incassare gol, trovare equilibrio e maturità. Ma, ripeto, noi non siamo perfetti né come squadra né individualmente, abbiamo anche noi problemi, però mi interessa che il gruppo, chi inizia e chi subentra, faccia di tutto per portare a casa il risultato».

(Tuttosport)