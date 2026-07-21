Qualche giorno di relax per cancellare le scorie della finale Mondiale persa e per ricaricarsi in vista della nuova stagione con la maglia dell'Inter. Lautaro ha appena concluso il Mondiale ed è in vacanza.

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Sport Mediaset rivela la data del rientro dell'argentino.

"L'Inter lo aspetta nella seconda settimana di agosto. All'interno di quella settimana, tra il 10 e il 13, insomma a ridosso di Ferragosto, una decina di giorni prima del debutto in campionato dell'Inter contro il Monza, gli altri assenti invece che hanno preso parte al Mondiale saranno tutti disponibili nella tournée prevista tra Asia e Australia".

Il focus è sulla finale e sul possibile record da conquistare:

"Non si avrebbe mai immaginato di non giocare proprio questa partita. Lautaro ha fatto 7 su 8 in America, comincia da titolare lui l'attaccante eletto al fianco di Leo Messi. Nel girone gioca sempre dall'inizio, ma si sblocca solo su calcio di riguardo nella passeggiata di un'Argentina già qualificata contro la Giordania".

"Scaloni lo conferma anche con Capo Verde, ma l'Albiceleste rischia di incagliarsi e comincia allora la staffetta con Julian Alvarez, che da quel momento diventa titolare. Qui il Mondiale di Lautaro svolta da subentrante in Cile, sigillo finale sulla Svizzera, colpo di testa che fa la storia nella rimonta batticuore con gli inglesi. E poi la finale in cui il suo utilizzo da parte di Scaloni sembrava scontato, c'era anche da tenere vivo il record unico al mondo della sua Inter dal 1982, sempre un nerazzurro in campo, anche solo da subentrante".

"Adesso, con Messi verso il tramonto, Lautaro può diventare il miglior marcatore della nazionale argentina in attività. Con i tre gol del Mondiale ha toccato quota 40, al quarto posto assoluto davanti a Crespo e un solo gol dietro ad Agüero. Dopo le ferie, il capitano nerazzurro potrà riprendere la sua rincorsa anche in maglia Inter, dove è terzo all time, con il secondo posto di Altobelli distante 34 gol. Difficile che arrivino tutti nella prossima stagione, ma a questo toro, dopo il finale amaro, meglio non mettere limiti".