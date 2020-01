Inter, Lazaro verrà ceduto in prestito: tante le offerte, si cerca la soluzione migliore

Il futuro di Valentino Lazaro sarà – almeno momentaneamente – lontano dall’Inter: l’esterno austriaco, arrivato in estate dall’Hertha Berlino, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella prima parte di stagione, e gli ultimi movimenti di mmercato dei nerazzurri rischiano di chiuderlo ulteriormente. Nella giornata di ieri il suo agente è stato in sede per fare il punto della situazione: come riporta il Corriere dello Sport, l’ipotesi più probabile è quella di un prestito fino al termine della stagione, e diversi club hanno già bussato alla porta dell’Inter.

“Lo sbarco di Young preluderà alla cessione in prestito di Lazaro: ieri il suo agente è stato in viale della Liberazione e ha ascoltato le offerte arrivate. Oltre al Werder Brema a lui sono interessate due squadre di Serie A (una è il Genoa) e una della Premier (il Newcastle)“.