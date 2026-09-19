"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno alla famiglia Mazzola nel ricordo di Sandro Mazzola, calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale, poi dirigente con un'esperienza anche in granata dal 2000 al 2003". Così in una nota il Torino, il club che è stato la casa del papà di Sandro, Valentino, che ha perso la vita nella tragedia di Superga.

Getty images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno alla famiglia Mazzola nel ricordo di Sandro Mazzola, calciatore simbolo dell’Inter e della Nazionale, poi dirigente con un’esperienza anche in granata… pic.twitter.com/1PL0lOWqZd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 19, 2026

I ricordi con Valentino Mazzola

Un omaggio commosso all'ex leggenda dell'Inter da parte del club granata che ha raccontato: "Di ricordi che legano Sandro Mazzola al Toro ce ne sarebbero tantissimi. Per salutarlo vogliamo rivivere insieme le emozioni e la gioia provate il 26 gennaio 2019, nel giorno del centenario dalla nascita di Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino, di cui Sandro era il figlio primogenito: "Quando ero piccolo mi aggrappavo a lui quando entravo qui al Filadelfia. Poi mentre lui si cambiava io stavo fuori dallo spogliatoio e giocavo a pallone. E poi entravo in campo tenendo per mano mio papà". Quel giorno festeggiammo i 100 anni di Valentino Mazzola con un triangolare tra i Pulcini del Toro, dell'Inter e del Venezia".

Getty Images

"Impossibile dimenticare la felicità di Sandro: "Oggi in campo c'è anche Valentino, mio nipote: porta lo stesso nome di mio papà, è l'unico della famiglia a giocare a pallone. Da lassù qualcuno gli sta insegnando come si fa". Da lassù, ad assistere tutti i suoi cari, ora c'è anche Sandro. Ai suoi figli e alle loro famiglie, ai nipoti, ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l'affettuoso abbraccio di tutto il mondo granata", conclude il comunicato.

(Fonte: sito ufficiale Torino)