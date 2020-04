TS – Inter, tutto su Mertens: ricca proposta sul tavolo, si attende una risposta. Kean…

Con la pista Giroud che pare essersi raffreddata, l’Inter valuta ora altri nomi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il primo nome sulla lista, secondo Tuttosport, sarebbe quello di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli: la dirigenza nerazzurra ha messo sul tavolo una ricca offerta, e rimane in attesa di una risposta.

Ma il folletto belga non è l’unico calciatore sotto la lente di ingrandimento dei vertici interisti: “Giroud da svincolato aveva un senso – sarebbe stato il perfetto vice-Lukaku -, ora è davvero complicato ipotizzare che l’Inter voglia pagare qualcosa per il cartellino. A quel punto si cercheranno profili differenti, magari più giovani come per esempio Moise Kean, in uscita dall’Everton e proposto da Raiola.

Piuttosto a questo punto l’Inter potrebbe aumentare il pressing per Dries Mertens, l’altro parametro zero individuato per rinforzare l’attacco. Il belga, corteggiato anche dal connazionale e amico Lukaku, non dovrebbe rinnovare col Napoli: è nel mirino di Monaco, Roma e dello stesso Chelsea. L’Inter ha messo sul tavolo una proposta pesante (5 milioni più bonus) e aspetta la decisione del giocatore, legato sentimentalmente al Napoli e ancora indeciso sul suo domani“.