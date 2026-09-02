I nerazzurri si aggiudicano il riconoscimento dopo la vittoria di Scudetto e Coppa Italia

Fabio Alampi
marotta

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Nessuna sorpresa al Gran Galà del Calcio: è l'Inter la miglior squadra della stagione 2025/26. I nerazzurri si aggiudicano il riconoscimento grazie a un cammino di altissimo livello, terminato con la conquista di Scudetto e Coppa Italia.

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