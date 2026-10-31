Pronostico per la decima giornata: su Radio Dee Jay è arrivato quello consueto di Zazzaroni e Caressa. Il telecronista di Skysport sul derby di Milano tra Milan e Inter non ha avuto dubbi: «Per me è facile, sarà pareggio. Io dico 2-2,va in vantaggio il Milan, fa il due a uno l'Inter e poi pareggia di nuovo il Milan. Marcatori. Rabiot; Thuram, Calhanoglu su rigore e Ramos pareggia. Se oggi dovesse vincere l'Inter e domani pareggiano Juve e Napoli le prime quattro sono sicure, diventa difficile anche riprendere la Lazio», ha sottolineato.

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Se stasera l'Inter vince fa una roba folle: 28 punti su 30. E se il Milan perdesse sarebbe a 10 punti dalle prime due. Per me non finisce in pareggio, come pronostico dico o 1 o 2».

Sulle altre gare del fine settimana i due giornalisti danno vincente la Roma a Udine. Vince il Como a Venezia. 1-x per Caressa nella gara tra Lazio e Cagliari. Per Zazzaroni vince la squadra di Gattuso: "Condizione strepitosa, quindi dico due". Juve-Napoli per Caressa sarà X. Per Zazzaroni invece vince la squadra di Allegri.

(Fonte: Radio Dee Jay)