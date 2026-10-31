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Durante L'ascia raddoppia, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato del derby di questa sera, di Diouf e anche della scelta di Chivu in porta:

Per come gioca l'Inter, il Milan ho l'impressione che possa soffrire tantissimo proprio dal punto di vista tattico. Poi è la prima volta che vediamo Amorim contro l'Inter. Però, per esempio, se dovessero fare un 4-2-3-1 classico, i due esterni sono posizioni difficili da prendere per gli esterni dell'Inter. Soprattutto se, fra i due, ci sono Modric e Rabiot. I tre centrocampisti dell'Inter, tra l'altro molto forti, potrebbero mettere in mezzo gli avversari e costringere comunque i centrali a stare in uno contro uno con gli attaccanti. Quindi, da quel punto di vista, vedo avvantaggiata l'Inter. Poi sono convinto che Amorim proverà qualche contromisura.

Io vorrei vedere l'Inter giocare con due esterni e non con un esterno e mezzo, perché Diouf è mezzo. Non perché sia scarso, è fortissimo, ma tende sempre a venire dentro. Spence titolare? Mi immagino di no, gioca Diouf. Non è che è un problema, è che a volte è un'opzione che non hai e gli avversari lo sanno. Con la palla, di base, quando stoppa la palla, lui stoppa e si orienta dentro. Barella si deve buttare sempre dietro.

Provedel o Martinez? Io avrei fatto giocare provedel da tempo, ma non per colpevolizzare Martinez, ma penso che avesse avuto un periodo di confusione. Chivu ha pensato di tutelarlo non togliendogli il posto, ma si può anche tutelare togliendoglielo lasciandolo un attimo a sbollire. Provedel ha fatto molto bene in queste due partite e potrebbe anche giocare il derby. Non vedo male nessuna delle due scelte, ora a differenza di una settimana fossi Chivu sarei più in difficoltà. Pio o Bonny? Senza dubbio Pio.