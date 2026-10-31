Le probabili formazioni di Milan e Inter per la sfida di questa sera a San Siro

Andrea Della Sala
CHIVU VS AMORIM

VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby

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Dopo la vittoria contro il Venezia, l’Inter scenderà questa sera in campo in casa del Milan per il derby. Chivu ha quasi sciolto tutte le riserve sulla formazione di questa sera. Rimane solo un grande dubbio per i nerazzurri tra Dimarco e Carlos Augusto.

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Torna Martinez in porta, davanti a lui ci saranno Bisseck, Akanji e Bastoni. A destra Diouf, in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Zielinski. A sinistra Dimarco in vantaggio. Davanti la coppia Thuram-Esposito.

Ecco le formazioni del derby

Queste le scelte del Milan:

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