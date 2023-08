Inter-Monza, San Siro verso il sold out: ultimi biglietti disponibili

BIGLIETTERIE E TESSERA DEL TIFOSO: LE INDICAZIONI — La raccomandazione per tutti coloro che sono in possesso di un titolo di accesso caricato su tessera Siamo Noi non ancora ricevuta è di recarsi con largo anticipo alle biglietterie Nord (davanti ingresso 0) e Sud (davanti ingresso 14) per ritirare il tagliando sostitutivo per accedere allo stadio, presentando la ricevuta dell’abbonamento o del cambio utilizzatore e il documento di identità.

Le biglietterie saranno aperte dalle 17:45.

CANCELLI APERTI DALLE 18:45: LE INFO PER L'ACCESSO — L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 18:45.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni

INGRESSO 2: accesso obbligatorio per i possessori di biglietto per il Secondo Anello Verde.

INGRESSO 3: accesso obbligatorio per i possessori di biglietto per il Terzo Anello Verde.

INGRESSO 10: accesso obbligatorio per i tifosi ospiti con biglietto per Terzo Anello Blu.

Nell'area di massima sicurezza dello stadio sarà presente un camminamento dall'ingresso 2 fino alle scale che portano al secondo anello verde: sarà dunque impossibile transitare dalla zona dell'ingresso 1 a quella dell'ingresso 3.

NOTA - Ad eccezione degli ingressi 2, 3 e 10, obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code.

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.

(inter.it)

