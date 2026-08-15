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La vera domanda a cui dovrà rispondere Cristian Chivu in vista dell'esordio col Monza in programma sabato prossimo è una sola. Ne parla La Gazzetta dello Sport dopo l'amichevole vinta 1-0 contro il Betis (qui le nostre pagelle).

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"I primi 20 minuti della sua nona stagione nerazzurra sono fatti di grinta e di una grande sponda per Dimarco che sfiora il gol. Si allenerà duro per partire già col Monza: basteranno altri 7 giorni d'allenamento per convincere Chivu?", si chiede la rosea. È la pagella di Lautaro Martinez, tornato in campo e subito carico verso l'inizio del campionato. Per il sito della rosea, col Betis il suo ingresso in campo è stato da 6.