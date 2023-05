Inter, Mosconi non sbaglia un colpo in Nazionale: in gol anche contro la Svezia

Inter o Nazionale, per Mattia Mosconi non c'è differenza: l'attaccante nerazzurro, classe 2007, dopo aver trascinato la formazione interista U16 nel playoff contro il Brescia con una doppietta, si è ripetuto anche con la maglia dell'Italia U16, andando a segno contro i pari età della Svezia e guadagnando un rigore nella prima gara del Torneo di Sviluppo UEFA (vinta dai ragazzi del ct Zoratto per 5-2), che si svolge in questi giorni in Portogallo. Per Mosconi si tratta dell'ottavo centro con gli Azzurrini in 13 presenze.