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Una grande campionessa, una delle icone dell'atletica italiana, una grande tifosa nerazzurra. In occasione di Inter-Napoli Nadia Battocletti è stata ospite a San Siro, dove ha vissuto un momento speciale a bordocampo durante il pre-partita della sfida. Un ritorno in casa Inter per la mezzofondista azzurra, che lo scorso aprile aveva fatto visita alla squadra all'Inter Training Center di Appiano Gentile, raccontando il suo legame speciale con i colori nerazzurri.

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Prima del match, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta ha consegnato a Battocletti una maglia dell'Inter personalizzata per celebrare i suoi recenti, straordinari successi: A Birmingham, durante gli ultimi Campionati Europei di atletica leggera, l'azzurra ha conquistato una storica doppietta d'oro nei 5000 e nei 10000 metri, diventando la prima atleta nella storia a difendere entrambi i titoli mettendosi al collo quattro ori Europei in carriera. Un'impresa storica, che ha consentito a Battocletti di confermarsi tra le grandi protagoniste del mezzofondo internazionale e tra i volti più rappresentativi del movimento sportivo italiano.

Una serata speciale, dunque, per una campionessa profondamente legata ai colori nerazzurri: una passione nata in famiglia e cresciuta negli anni, fino all'emozione di vivere da protagonista una serata a San Siro.

(inter.it)