Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere il big match della terza giornata di Serie A tra i nerazzurri di Chivu e il Napoli
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San Siro si prepara a ospitare il primo big match della stagione nerazzurra: sabato 5 settembre alle ore 18:00, al Meazza andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli, valida per la terza giornata di Serie A.
La squadra di Cristian Chivu si presenta all'appuntamento a punteggio pieno, grazie ai due successi ottenuti nelle prime due uscite stagionali contro Monza e Cagliari, mentre gli azzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Como dopo l'esordio vincente a "Marassi" contro il Genoa.
ARBITRO INTER-NAPOLIL'arbitro di Inter-Napoli, gara valida per la 3ª giornata, sarà Simone Sozza della sezione di Seregno.
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Baccini
IV ufficiale: Doveri
VAR: Di Paolo
AVAR: Dionisi
(Fonte: Inter.it)
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