VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

San Siro risponde con un sold out. In occasione di Inter-Napoli i tifosi nerazzurri hanno vestito a festa lo stadio che ha registrato il tutto esaurito. Già col Monza il tifo interista aveva risposto alla grande segnando subito il primo sold out stagionale con 75.013.

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Il dato sugli spettatori presenti a San Siro dice di 75.423 tifosi presenti con 1.565 tifosi presenti nel settore ospiti. Come accade da anni i tifosi nerazzurri non mancano di far sentire il proprio supporto alla squadra. Per la cronaca, il primo tempo è terminato 0-0