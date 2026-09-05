Terza giornata di Serie A e l'Inter affronta il Napoli: ecco il dato sui tifosi a San Siro
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San Siro risponde con un sold out. In occasione di Inter-Napoli i tifosi nerazzurri hanno vestito a festa lo stadio che ha registrato il tutto esaurito. Già col Monza il tifo interista aveva risposto alla grande segnando subito il primo sold out stagionale con 75.013.
Il dato sugli spettatori presenti a San Siro dice di 75.423 tifosi presenti con 1.565 tifosi presenti nel settore ospiti. Come accade da anni i tifosi nerazzurri non mancano di far sentire il proprio supporto alla squadra. Per la cronaca, il primo tempo è terminato 0-0
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