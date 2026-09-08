Nei giorni scorsi si era parlato del rinnovo di Dimarco. Era stato proprio il giocatore nerazzurro a rispondere ad una domanda sul suo futuro in nerazzuro e il giocatore aveva fatto sapere che non si era ancora parlato del prolungamento con la società. Il club aveva fatto sapere con Marotta che ci sarebbe stato un contatto con il giocatore.

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E quel contatto è arrivato oggi, a Madrid. Mentre Federico è a Milano, è rimasto a casa per un infortunio al ginocchio che si è procurato contro il Napoli, questa mattina, nell'albergo dell'Inter è passato il suo agente (che è anche l'agente di Stankovic) Canales e il ds Baccin.

Un caffé per salutarsi e per le prime chiacchiere, riferiscono a Skysport. Sono stati fissati nuovi appuntamenti: prossimamente si approfondirà l'argomento rinnovo dopo il primo contatto di oggi.

(Fonte: SS24)