L'ex calciatore su Pressing ha criticato la prestazione del giocatore nerazzurro contro il Napoli di Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 17:46)

Massimo Mauro su Pressing ha criticato Lautaro Martinez per la partita contro il Napoli e ha anche detto la sua sul rigore assegnato dopo revisione al VAR da Doveri per il fallo di Rrhamani sul piede di Mkhitaryan.

«Lautaroè un giocatore straordinario ma le partite importanti si capisce che le soffre. Non so perché ma la statistica conta e se io l'avessi visto giocare bene con il Napoli avrei detto che del gol non mi importa niente, avrei detto non ha segnato ma ha trascinato la squadra. Ma stasera non lo posso dire perché il gioco dell'Inter in avanti è stato Thuram e l'inserimento di Dimarco. A prescindere dal gol. Hojlund è arrivato davanti alla porta una volta sola ma tutte le azioni sono passate da lui», ha detto l'ex calciatore.

A quel punto Biasin ha replicato: «L'Inter non ha vinto contro il Napoli non perché Lautaro non segna ma perché prende due gol da stupidi». «L'Inter avrebbe vinto con un rigore che grida vendetta - ha detto ancora Mauro - e non solo stasera. Grida vendetta sempre».

«Il risultato - ha detto sulla partita l'opinionista - è giusto ma ha fatto meglio il Napoli. I giocatori importanti della squadra di Conte hanno fatto una grande partita, quelli dell'Inter hanno giocato male: Lautaro, Barella, Calhanoglu, Akanji soprattutto. Non mi sono piaciuti. Mctominay, Lobotka mi è piaciuto molto e Hojlund ha fatto una partita straordinaria. La squadra che ha creato di solito sei-sette occasioni questa sera non l'abbiamo vista, stasera poco».

(Fonte: Pressing)