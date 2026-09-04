San Siro si prepara a ospitare il primo big match della stagione nerazzurra: sabato 5 settembre alle ore 18:00, al Meazza andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli, valida per la 3.a giornata di Serie A.

La squadra di Cristian Chivu si presenta all'appuntamento a punteggio pieno, grazie ai due successi ottenuti nelle prime due uscite stagionali contro Monza e Cagliari, mentre gli azzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Como dopo l'esordio vincente a "Marassi" contro il Genoa.

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INTER-NAPOLI, I PRECEDENTI

Sono 160 i precedenti in Serie A tra Inter e Napoli, con un bilancio di 70 vittorie nerazzurre contro le 48 dei partenopei, mentre 42 sfide sono terminate in parità.

Inter-Napoli è una delle grandi classiche della Serie A e i numeri raccontano una storia ricca di sfide, gol e incroci memorabili. I nerazzurri sono la seconda squadra ad aver battuto più volte il Napoli nel massimo campionato, con 70 vittorie, 42 pareggi e 48 sconfitte, e sono anche la seconda formazione ad aver segnato più reti contro gli azzurri, con 229 gol: in entrambe le graduatorie, davanti all’Inter c’è solamente la Juventus, con 72 successi e 232 reti.

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Nelle ultime stagioni, il Napoli si è rivelato un avversario ostico per i nerazzurri, riuscendo a rimanere imbattuto negli ultimi cinque scontri diretti (quattro pareggi e una vittoria). L'Inter, invece, è reduce da una striscia di sedici partite consecutive a segno contro i partenopei.

San Siro rappresenta invece un terreno particolarmente favorevole ai nerazzurri: negli 80 precedenti al Meazza, 51 sono terminati con una vittoria dell'Inter, mentre sono nove i successi del Napoli. L’Inter è imbattuta nelle ultime nove gare casalinghe di Serie A contro il Napoli, con cinque vittorie e quattro pareggi. I tre confronti più recenti disputati al Meazza sono terminati tutti in parità: mai, nella storia della Serie A, Inter e Napoli hanno pareggiato in quattro occasioni consecutive.