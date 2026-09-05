VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

L'addio di Piero Ausilio all'Inter continua a far discutere. L'ormai ex dirigente nerazzurro ha salutato la Beneamata dopo 28 anni di militanza, di cui gli ultimi 14 nel ruolo di direttore sportivo.

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della separazione, Alfredo Pedullà fa il punto della situazione svelando alcuni retroscena sull'addio di Ausilio all'Inter e sulle indiscrezioni riguardanti la motivazione della rottura, ovvero l'offerta di rinnovo.

Pedullà e la rottura Ausilio-Inter

"Le veline sempre in azione, anche quando si parla di calciomercato. Mettiamo un po’ di ordine, soprattutto spegniamo fantasiose traiettorie come quella che avrebbe dovuto portare Luiz Henrique dall’Inter. Falsa, totalmente falsa e telecomandata, la versione che Piero Ausilio avesse chiesto un triennale come condizione imprescindibile per restare. Ausilio sapeva, già da luglio, che gli avrebbero proposto un rinnovo per un’altra stagione rispetto alla scadenza 30 giugno 2027.

Getty Images

Occhio al Tottenham

"Magari se avesse voluto, lo avrebbe firmato. Invece, aveva deciso di chiudere la sessione estiva di calciomercato (una grande sessione) per poi salutare e prepararsi a una nuova esperienza. Adesso probabilmente un po’ di vacanze, poi sarà il tempo di valutare proposte già arrivate, non sottovalutiamo il Tottenham come svelato già mercoledì mattina".

Rapporto finito con Marotta

"Ma la storia del triennale è una storia messa in giro da chi si presta a trasmettere messaggi distorti. Solo per fornire versioni finte in modo da mascherare un rapporto finito da tempo, quello tra Marotta e Ausilio. Con la relativa decisione ai piani alti nerazzurri di chiudere il rapporto dopo 28 anni ricchi di soddisfazioni, all’interno di una forma molto opinabile e poco rispettosa".