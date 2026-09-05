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Gentile, su Skysport, ha analizzato la vittoria dell'Inter per tre a due nella gara di San Siro contro il Napoli. Â«Poteva fare di piÃ¹ tutta l'Inter sul gol del due a zero del Napoli: tutto il reparto ha concesso troppo. E subire due gol in tre minuti mettere alla prova chiunque ma non l'Inter, evidentemente. Sul due a zero qualunque squadra cerca di contenere, ma dall'altra parte c'Ã¨ stata un'Inter che in tre minuti si rimette in piedi con il gol di Lautaro. La partita si era complicata e avere subito una speranza. I campioni esistono per questo. MVP perchÃ© Ã¨ stato decisivo nel secondo tempo, dopo un primo tempo di fatica in cui non era riuscito a crearsi opportunitÃ . Ingiusto dire che con Thuram funziona meglio: le caratteristiche del francese erano piÃ¹ funzionali in questo tipo di gara rispetto ad Esposito, credoÂ».

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Â«La squadra da battere? Non c'Ã¨ dubbio. Anche con gli interventi sul mercato si Ã¨ visto, ha preso cosa serviva e parte da una base forte. Oggi gioca Esposito, soffre Rrhamani e fa un lavoro di sacrificio battendosi corpo a corpo con il suo avversarioÂ», ha aggiunto.

«Thuram non Ã¨ un centravanti puro, parte fuori dall'area di rigore e anche il suo gol Ã¨ importante perchÃ© Ã¨ quello del due a due. Del resto Ã¨ la coppia che ha dato tante soddisfazioni all'Inter. Del resto Ã¨ una forza questa: nel finale entra anche Bonny e avere a disposizione cosÃ¬ Ã¨ una cosa bella per l'allenatore. Sul due a due non si sono accontentati: ha vinto la squadra che ha voluto di piÃ¹ la vittoria. Alla fine perÃ² il Napoli che aveva cominciato con la difesa a cinque rischia di vincere con l'occasione mancata di Anguissa. Una partita folle che vince la squadra che sul due a due ha avuto piÃ¹ voglia di vincereÂ»

Â«Si gioca di piÃ¹, ma adesso con il VAR c'Ã¨ proprio un altro eccesso? Fa parte di Orsato che mal volentieri andava al VAR, aveva un modo di arbitrare tutto suo. Ma se si gioca di piÃ¹ c'Ã¨ la possibilitÃ di vedere le cose. Giusto non fischiare un minimo contatto. Si gioca di piÃ¹, Ã¨ aumentato il tempo effettivo per i ritocchi al protocollo che andavano fatti prima. Detto questo c'Ã¨ l'eccesso quando c'Ã¨ un chiaro errore. Oggi c'Ã¨ un episodio dubbio nell'area di rigore del Napoli. Lobotka fa un enorme volume perchÃ© voleva contenere la fisicitÃ dell'avversario e non voleva prendere il pallone, ma lo tocca chiaramente. La scorsa stagione, 99 su 100 era rigore per l'Inter. Oggi viene valutato in un altro modo, dall'arbitro che era lÃ¬ e che ha piÃ¹ responsabilitÃ . PerÃ² qualche dubbio ce l'ho, Ã¨ evidente il tocco. Faccio fatica a non definirlo chiaro ed evidentemente errore. Il vantaggio Ã¨ che il punteggio non Ã¨ stato condizionato da questo erroreÂ», ha sottolineato sull'arbitraggio.

(Fonte: SS24)