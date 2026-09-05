Il rapper milanese e la dj sudcoreana stanno assistendo al match di San Siro
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Inter-Napoli: prima contro seconda in classifica nella scorsa stagione, sfida che richiama sempre grande interesse. Un match al quale stanno assistendo tantissimi tifosi delle due squadre, ma non solo. Sulle tribune di San Siro, infatti, ha fatto capolino anche Sfera Ebbasta, il popolare rapper milanese, che ha posato con la maglia nerazzurra prima del calcio di inizio.
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