VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

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Inter-Napoli: prima contro seconda in classifica nella scorsa stagione, sfida che richiama sempre grande interesse. Un match al quale stanno assistendo tantissimi tifosi delle due squadre, ma non solo. Sulle tribune di San Siro, infatti, ha fatto capolino anche Sfera Ebbasta, il popolare rapper milanese, che ha posato con la maglia nerazzurra prima del calcio di inizio.

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Ma non è finita qui: sugli spalti è presente anche Peggy Gou, dj sudcoreana di fama mondiale, che in questi giorni sta facendo ballare Milano tra dj set ed eventi legati anche al Gran Premio di Formula 1 di Monza.