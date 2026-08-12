Nella giornata di mercoledì 12 agosto, la Prima Squadra dell’Inter ha iniziato a conoscere le nuove aree dell’Inter Training Center - in memory of Angelo Moratti ad Appiano Gentile: un momento per scoprire da vicino gli spazi che arricchiscono il centro sportivo nerazzurro, parte di un più ampio progetto di sviluppo delle infrastrutture del Club.

La squadra ha visionato le novità di un centro che continua a evolversi, mantenendo la propria identità e guardando con decisione al futuro, grazie a un piano di sviluppo delle proprie infrastrutture con investimenti dedicati a creare ambienti sempre più moderni, funzionali e orientati alla performance. Un progetto che coinvolge in particolare il centro di allenamento del Club, e che punta a sostenere la crescita sportiva di tutte le sue componenti.

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Un lavoro mirato a rendere l'Inter Training Center - in memory of Angelo Moratti un ecosistema sportivo sempre più integrato, capace di riunire spazi e strumenti dedicati alla preparazione, alla performance, al recupero e allo sviluppo degli atleti, con interventi di ampliamento dell'area tecnica, di potenziamento delle infrastrutture sportive e di realizzazione di nuovi spazi dedicati alla Prima Squadra. Un'evoluzione pensata e voluta per sostenere l'Inter nella continua ricerca dell'eccellenza, a partire dal centro della vita quotidiana della squadra.