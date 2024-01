Inter, prima della Juve c’è l’ostacolo Fiorentina: la sfida del ‘Franchi’ vista dai bookmakers

La rete al 95’ di Henrikh Mkhitaryan risolse una lunga serie di botta e risposta tra Fiorentina e Inter nella gara disputata il 22 ottobre 2022. Per i viola andarono a segno Arthur Cabral (su rigore), Jonathan Ikoné e Luka Jović, mentre i nerazzurri firmarono il tabellino anche con il gol di Nicolò Barella e con la doppietta di Lautaro Martínez. La ripetizione di un clamoroso 3-4 è quotata addirittura a 101.00 da Betclic. Tutt’altro che scialbo persino il recente incrocio del 3 settembre 2023 a Milano, quando i timbri vincenti di Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu (quest’ultimo dal dischetto) e un altro doppio colpo di Lautaro Martínez sancirono il 4-0 finale. Lo stesso punteggio a favore della compagine interista è quotato ora a 45.00. Per Betclic, questa volta il pronostico in fatto di numero di reti è più incerto, con l’Under 2.5 a 1.85 e l’Over 2.5 a 1.86.

A guidare l’attacco della Fiorentina dal primo minuto dovrebbe esserci ancora Lucas Beltrán, le cui chance di superare Yann Sommer sono quotate a 3.50. Sempre a 3.50, l’altro candidato per il ruolo di centravanti titolare M’Bala Nzola. Possibili pericoli per la porta interista anche dagli interpreti del tridente alle spalle della punta, ossia Jonathan Ikoné, con quota-gol a 4.80, Giacomo Bonaventura, a 4.40, e Nico González, a 3.10.

Dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, conquistata grazie alla sua rete decisiva nel recupero, capitan Lautaro Martínez ha tutte le intenzioni di riprendere il filo del discorso anche in campionato e fa registrare una quota-gol Betclic di 2.05. A 2.40 l’altra metà della ‘Thu-La’, Marcus Thuram, mentre i due possibili subentranti a partita in corso Marko Arnautović e Alexis Sánchez sono appaiati a 3.50. Con le squalifiche di Çalhanoğlu e Barella, il centrocampo dell’Inter affiderà le sue aspettative in zona gol a Davide Frattesi, quotato a 5.20.

