Gli anni passano (anche per lui), ma l'affidabilità e la sapienza calcistica restano inossidabili. Ottima prova per Henrikh Mkhitaryan
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Gli anni passano (anche per lui), ma l'affidabilità e la sapienza calcistica restano inossidabili. Ottima prova per Henrikh Mkhitaryan, che ha dato una bella risposta a Cristian Chivu in vista dell'inizio della stagione.
Scrive la Gazzetta dello Sport:
"Chi pensa sia un’antica cometa destinata a sparire nel cielo interista, si sbaglia di grosso: l'armeno è affidabile sempre e ovunque, anche in una strana serata pugliese di Ferragosto".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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