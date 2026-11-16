Potrebbe essere rientrato l'allarme iniziale in casa Inter per Piotr Zielinski: arrivano infatti notizie molto positive sul centrocampista polacco

Marco Astori
mari monto

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Potrebbe essere rientrato l'allarme iniziale in casa Inter per Piotr Zielinski: arrivano infatti notizie molto positive sul centrocampista polacco dal giornalista che aveva dato per primo il suo problema fisico.

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Secondo quanto riferito da Mateusz Borek a Newsy Sportu, infatti, "Piotr Zieliński giocherà con la Svezia domani al 90%. Questo siginificherebbe che il mediano dell'Inter ha almeno per il momento superato il suo acciacco al piede.

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