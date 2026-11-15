GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi commenta così il ko dell'Italia di Roberto Mancini per 4-1 contro il Belgio (qui le nostre pagelle).

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“Come energie nervose, è stato un tema e si è capito subito. Come scelte anche. Pisilli lo pensavo per limitare Doku, invece poi si è visto che lì serve un giocatore più offensivo. La scelta di Fagioli anche… non hanno pagato oggi le scelte.

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E poi Mancini a un certo punto ha detto: “Sono troppo veloci a campo aperto”. Non so se avete colto, quante volte hanno fatto questi cross sugli esterni. Noi un passo indietro sì, ma il Belgio è una squadra forte”.