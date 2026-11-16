Quando l’Inter tornerà a giocare a San Siro, mercoledì 25 in Champions contro lo Stoccarda, troverà un nuovo terreno di gioco
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Quando l’Inter tornerà a giocare a San Siro, mercoledì 25 in Champions contro lo Stoccarda, troverà un nuovo terreno di gioco (che sarà già testato dal Milan domenica contro il Frosinone).
Come scrive Tuttosport, infatti, "dopo Italia-Francia di giovedì, è infatti iniziato un intervento completo di rizollatura del campo.
Un rinnovato articolato, coordinato da tecnici specializzati, sviluppato in quattro fasi: la rimozione completa dello strato superficiale vegetale usurato (detto “scotico”, svolto venerdì); livellamento millimetrico e preparazione del sottofondo per accogliere il nuovo manto (sabato); posa delle nuove zolle (da sabato a domani); cucitura del manto e rinforzo sintetico per completare il sistema ibrido del terreno di gioco (da mercoledì a sabato prossimo)".
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