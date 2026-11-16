Quando l’Inter tornerà a giocare a San Siro, mercoledì 25 in Champions contro lo Stoccarda, troverà un nuovo terreno di gioco

Marco Astori
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Quando l’Inter tornerà a giocare a San Siro, mercoledì 25 in Champions contro lo Stoccarda, troverà un nuovo terreno di gioco (che sarà già testato dal Milan domenica contro il Frosinone).

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Come scrive Tuttosport, infatti, "dopo Italia-Francia di giovedì, è infatti iniziato un intervento completo di rizollatura del campo.

San Siro tifosi nerazzurri
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Un rinnovato articolato, coordinato da tecnici specializzati, sviluppato in quattro fasi: la rimozione completa dello strato superficiale vegetale usurato (detto “scotico”, svolto venerdì); livellamento millimetrico e preparazione del sottofondo per accogliere il nuovo manto (sabato); posa delle nuove zolle (da sabato a domani); cucitura del manto e rinforzo sintetico per completare il sistema ibrido del terreno di gioco (da mercoledì a sabato prossimo)".

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