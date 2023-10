L’Inter ha realizzato cinque gol sugli sviluppi di palla inattiva, nessuno ha fatto meglio nella Serie A 2023/24. La squadra di Simone Inzaghi, insieme all’Arsenal, è l'unica a non avere ancora subito gol in trasferta in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei. I nerazzurri infine sono la squadra che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria in questo campionato: 276.