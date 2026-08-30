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Benjamin Pavard, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV al triplice fischio del match di Cagliari. Queste le sue considerazioni: “Non è mai facile venire a Cagliari, soprattutto per il loro tifo.

"Abbiamo sofferto, ma è importante vincere e portare a casa la vittoria. Oggi anche quinto? Sono a disposizione del mister e della squadra, per il bene della squadra gioco dappertutto. Il Napoli? Dobbiamo recuperare le energie, torneremo in campo in settimana e prepareremo la partita con il Napoli. Faremo di tutto per vincere sabato prossimo. E’ un big match, ma sarà in casa e con i nostri tifosi”.