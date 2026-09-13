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Funziona sempre così. Fiumi di parole, destinati a infrangersi contro il verdetto del campo. In casa Inter l'eredità di Denzel Dumfries ha caratterizzato analisi e focus per mesi, considerando quanto accaduto nel corso dell'estate su più fronti. Oggi però, in attesa di vedere all'opera Djed Spence, il titolare l'Inter se l'è praticamente costruito in casa. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Oggi il ballottaggio nemmeno esiste più. Luis Henrique è rimasto in organico con un compito teoricamente diverso, quello di vice Dimarco, ma nei fatti a sinistra non è ancora andato mai: da quella parte per il momento pascola Carlos Augusto, garanzia in termini di affidabilità e solidità, mentre a destra Chivu ha scelto Diouf tre volte nelle prime quattro partite stagionali. E pensare che durante l’estate il problema della fascia era diventato una preoccupazione diffusa, dopo il dietrofront improvviso di Palestra e il collasso dell’affare Khalaili: l’Inter non riusciva a trovare il sostituto di Dumfries, pur avendo approcciato tempestivamente il Tottenham per Spence".