Inter Primavera, Curatolo: “Siamo un grande gruppo, ci stiamo preparando bene”

3 gol e 3 assist contro la Recanatese nella prima gara del Torneo di Osimo per Dennis Curatolo, attaccante dell'Inter Primavera. Queste le parole del classe 2004 al termine del match: "Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nel secondo tempo, nel primo abbiamo sofferto il caldo. Ci stiamo abituando e preparando bene, questo è un gran torneo per prepararci in vista del campionato, il 20 abbiamo una grande sfida. Sono contento dei 3 gol e dei 3 assist, ma più per la vittoria, siamo un grande gruppo, cerchiamo di unirci il più possibile. Speriamo di fare grandi cose e di portarci a casa questo torneo. Ogni singolo da noi è un top, siamo tutti a disposizione del mister, cerchiamo sempre di dare tutto quello che abbiamo, poi lui fa le sue scelte. Noi siamo sempre pronti. Ci sono 11 leoni in panchina, esattamente come quelli in campo".