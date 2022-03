Inter Primavera, Moretti: “Clean sheet importante, un gol lo troviamo sempre”

Le parole del difensore nerazzurro: "Ci serviva continuità di risultati. La Roma? Ci arriviamo bene, non abbiamo paura di nessuno"

Importante vittoria per l'Inter Primavera, che ha battuto 1-0 il Cagliari nella giornata di ieri. Andrea Moretti, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Era molto importante vincere: è stata una gara molto combattuta, è la quarta vittoria nelle ultime 5 gare, era molto importante dare continuità ai risultati. Adesso testa alla Roma. Nel Cagliari giocava Ceter, un '97: era molto forte, ma in generale tutto il Cagliari, era importante mantenere la porta inviolata perchè poi alla fine un gol lo troviamo sempre. La Roma? Ci arriviamo molto bene, non abbiamo paura di nessuno. In settimana ci prepareremo nel migliore dei modi, la affronteremo a testa alta".