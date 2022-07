Inter Primavera, fine della prima fase di preparazione: da domani ritiro in Trentino

I campioni d'Italia in carica proseguiranno la preparazione pre campionato a Vipiteno, in Trentino Alto Adige

Si è chiusa oggi la prima settimana di allenamenti per la formazione Primavera dell'Inter: i campioni d'Italia in carica da domani saranno in Trentino Alto Adige, a Vipiteno, dove proseguiranno la preparazione pre campionato. In programma due amichevoli: lunedì 25 luglio alle ore 19 contro l'ASV Milland, domenica 31 luglio alle ore 18 contro la Virtus Bolzano.