"La mia vita sempre al centro". Si chiama così il libro che a breve uscirà in libreria, l'autobiografia di Henrikh Mkhitaryan scritta insieme ad Alessandro Alciato, edizioni Cairo. "Dentro queste pagine c’è la mia storia: il calcio, certo, ma anche la famiglia, le sfide, le cadute e le risalite. Un percorso fatto di passione, disciplina e dell’insegnamento più importante che ho ricevuto da mio padre: prima di tutto, essere una brava persona", ha spiegato il giocatore dell'Inter sulle sue pagine social.

«In questo libro si parla oltre che di calcio di quello che ho vissuto nella vita fin da quando ero bambino. È un libro particolare, non è come tutte le storie però spero possa essere interessante e che possa darvi uno stimolo in futuro per non mollare e credere nei vostri sogni», ha detto nel suo messaggio ai follower il centrocampista dell'Inter.