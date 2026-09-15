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Una macchina da gol che si conferma ancora una volta: l'Inter segna 5 gol e batte in rimonta l'Udinese. Una piacevole abitudine per i tifosi nerazzurri, che per la quarta volta hanno visto i propri giocatori realizzare almeno 5 reti. Un dato senza eguali in Italia, come confermano i dati Opta: "L'Inter ha segnato 5+ gol per la quarta volta in Serie A nel 2026; nei cinque maggiori campionati europei, solo il Bayern Monaco ha realizzato 5+ reti in più occasioni (6) in questo anno solare (4 match anche il Barcellona). Vendemmia".