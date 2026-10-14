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Il modulo è rimasto lo stesso, così come gran parte del blocco difensivo. Eppure, il mondo si è completamente ribaltato. Se l'anno scorso la difesa dell'Inter sembrava quasi imperforabile, ora la retroguardia nerazzurra non sembra più in grado di garantire lo stesso rendimento. Questa l'analisi della Gazzetta:

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"Il modulo è rimasto invariato, gli interpreti in linea generale pure (eccezion fatta per le uscite di Acerbi e De Vrij, comunque non titolarissimi, e l'inserimento di Stones-Pavard), il terzetto solitamente più utilizzato (Bisseck-Akanji-Bastoni) anche. Eppure, i numeri sono clamorosamente peggiorati. Noto è che la filosofia tattica di Cristian Chivu sia in piena linea con un calcio europeo che ha preso una direzione sempre più offensiva, seguendo la teoria che porta a segnare un gol in più dell'avversario piuttosto che arroccarsi per incassarne uno di meno. E infatti l'Inter è una macchina da gol che ha già raggiunto quota 22 centri in 8 partite totali. Ma questo è un altro tema".

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""L'interrogazione", oggi, è tutta rivolta verso una difesa che non garantisce più la sicurezza di un anno fa. Tema di squadra, sì, perché il centrale si ritrova spesso nella metà campo avversaria a supportare la fase offensiva e di conseguenza va sacrificato qualcosa in fase di ripiego, ma che riguarda pure i singoli".

(Fonte: Gazzetta.it)